Wegen Beleidigung verantworten muss sich ein 22-jähriger Mann, der am Mittwoch gegen 21 Uhr in der Wilhelmstraße mit seinem Fahrrad unterwegs war. Der junge Mann filmte zunächst zwei Polizistinnen, die mit dem Streifenwagen vor ihm herfuhren. Darauf angesprochen beleidigte der einschlägig vorbestrafte 22-Jährige die Beamtinnen in unflätiger Art und Weise. Die Polizei leitete gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung ein.

