Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Eickelborn - Gegen Baum geprallt

Lippstadt (ots)

Eine 28-jährige Autofahrerin aus Hamm befuhr heute, gegen 7.30 Uhr, die Straße Alter Postweg in Eickelborn aus Richtung Hovestadt kommend in Richtung Eickelborn. Als sie einen vor ihr fahrenden Wagen überholte und den Gegenverkehr bemerkte, scherte sie wieder auf den rechten Fahrstreifen ein, wobei sie die Kontrolle über ihren VW verlor und gegen einen Baum prallte. Durch den Unfall verletzte sich die Frau so schwer, dass sie mit dem Rettungswagen in ein Lippstädter Krankenhaus gebracht werden musste. Für die Dauer der Bergung und Unfallaufnahme war die Straße bis 9 Uhr gesperrt. Den Sachschaden bilanzierte die Polizei auf circa 11.000 Euro. (reh)

