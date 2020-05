Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Betrunkener pöbelt und beleidigt Polizeibeamte (06.05.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Die Polizei ermittelt gegen einen 24-jährigen Betrunkenen, der sich am Mittwoch gegen 20.30 Uhr in der Bertholdstraße nicht im Griff hatte. Zwei Polizisten halfen einer orientierungslosen älteren Frau, was der zufällig vorbeikommende Mann zum Anlass nahm, um die Beamten anzupöbeln. Den darauf erfolgten Platzverweis quittierte der polizeibekannte Mann mit beleidigenden Schimpfwörtern. Die Beamten brachten den sich zunehmend aggressiv verhaltenden 24-Jährigen zum Polizeirevier, wo sie ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung gegen ihn einleiteten.

