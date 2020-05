Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen) Motocross-Fahrer flüchtet vor der Polizei - Zeugen gesucht (06.05.2020)

Hilzingen, Lkrs. KN (ots)

Am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr ist ein unbekannter Motocross-Fahrer in der Staufenstraße vor einer Polizeistreife geflüchtet. Das Motorrad fiel der Streife aufgrund eines unleserlichen Versicherungskennzeichens auf, weshalb sie den Fahrer anhalten und kontrollieren wollten. Hierzu setzten sie das Blaulicht und Martinshorn ein. Der unbekannte Fahrer hielt nicht an und flüchtete über mehrere Felder und Äcker und fuhr anschließend den Verbindungsweg in Richtung Duchtlingen. Eine weitere Streifenwagenbesatzung konnte den Motorradfahrer auf dem Verbindungsweg oberhalb des "Café Hegauhaus" sichten. Auch hier missachtete der Unbekannte sämtliche Anhaltesignale. Schließlich flüchtete er weiter über Feld- und Waldwege wieder zurück in Richtung Hilzingen. Eine weitere Fahndung verlief negativ. Der Motorradfahrer trug einen schwarzen Motocross-Helm und eine orangefarbene Motocross-Oberbekleidung mit weißen Applikationen. Die Verkleidung des Motocross-Maschine ist orange /weiß. Personen, die Hinweise zu der Identität des Motorradfahrers, oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, in Verbindung zu setzen.

