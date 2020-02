Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Kein Führerschein, aber mit Alkohol und Drogen unterwegs

Germersheim (ots)

Am Mittwoch gegen 22:20h wurde ein Fahrzeug an der Lunette in Germersheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Zunächst spielte der Fahrer vor, seinen Geldbeutel mit Führerschein nicht dabei zu haben. Als die Polizisten den Geldbeutel finden konnten, fiel dem Fahrer plötzlich ein, gar keinen Führerschein zu besitzen. Im weiteren Verlauf konnte bei dem Fahrer Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab 0.84 Promille. Außerdem gab ein Urintest Hinweise auf Cannabis- und Amphetaminmissbrauch. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

