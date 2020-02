Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Ladendiebstahl II

Germersheim (ots)

Am Mittwoch gegen 12:20h wurde ein Ladendiebstahl in einem Supermarkt im Fachmarktzentrum gemeldet. Der Dieb sei geflüchtet, wäre aber dem Zeugen namentlich bekannt. Im Rahmen der Fahndung durch die Polizei konnte der Dieb festgestellt und kontrolliert werden. Er führte das Diebesgut in Höhe von ca. 20 Euro bei sich. Ebenso konnten Gegenstände im Wert von ca. 80 Euro festgestellt werden, die aus einer Drogerie im Fachmarktzentrum stammen. Hier konnte ermittelt werden, dass auch diese gestohlen waren. Gegen den Dieb wurden zwei Strafverfahren eingeleitet.

