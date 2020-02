Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Ladendiebstahl I

Germersheim (ots)

Am Mittwoch gegen 09.15h wurde ein Dieb in einem Supermarkt im Fachmarktzentrum in Germersheim durch das Personal erwischt und flüchtete in ein daneben befindliches Drogeriegeschäft. Als er dort bemerkte, dass er von den Zeugen gesucht werde, ließ er seinen mitgeführten Rucksack zurück und flüchtete erneut. Im Rucksack befand sich die Beute in Höhe von ca. 50 Euro. Die Polizei konnte zudem im Rucksack die Adresse des Diebes auffinden. Der Dieb konnte später zuhause angetroffen werden. Ein Strafverfahren wurde gegen ihn eingeleitet.

