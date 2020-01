Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

1. Einbruch in Jugendzentrum, Wiesbaden, Bunsenstraße, 03.01.2020, 13:00 Uhr - 05.01.2020, 19:00 Uhr

(He) Im Verlauf des vergangenen Wochenendes drangen Einbrecher in Wiesbaden-Biebrich in ein Jugendzentrum ein und verursachten einen Gesamtschaden von fast 1.000 Euro. Gestern, um kurz nach 19:00 Uhr, wurde festgestellt, dass die Täter die Eingangstür der Einrichtung aufgebrochen und mehrere Innenräume nach Wertgegenständen durchsucht hatten. Hierbei verursachten sie einen Sachschaden von mehreren hundert Euro, erbeuteten jedoch lediglich Diebesgut von geringerem Wert. Täterhinweise liegen bis dato nicht vor. Die Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Einbrüche in Schulen, Wiesbaden, Brunhildenstraße, Kastellstraße, bis 05.01.2019

(He)Am vergangenen Wochenende wurden der Wiesbadener Polizei zwei Einbrüche in Schulgebäude bekannt, bei denen die Täter circa 2.000 Euro Sachschaden verursacht hatten, den ersten Erkenntnissen zufolge jedoch nichts entwendeten. In der Brunhildenstraße wurde das Fenster eines Schulgebäudes aufgehebelt und anschließend die Innenräume durchsucht. In der Kastellstraße gelangten die Einbrecher ebenfalls durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster, bzw. durch die Nutzung eines Baugerüstes, nach drinnen. Hier wurden mehrere Innentüren beschädigt. In beiden Fällen konnten die Täter unerkannt flüchten. Die Ermittlungen wurden durch die Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers aufgenommen, welche unter der Rufnummer (0611) 345-2340 um Hinweise bittet.

3. 1.500 Euro Sachschaden / 20 Euro Beute, Wiesbaden, Straße der Republik, 04.01.2020, 18:30 Uhr - 05.01.2020, 09:00 Uhr

(He)Bei einem Einbruch in den Gemeindesaal in Biebrich verursachten die Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag schätzungsweise 1.500 Euro Sachschaden. Demgegenüber "erbeuteten" sie circa 20 Euro Münzgeld. Auf unbekannte Art und Weise gelangten die Täter in das dortige Fluchttreppenhaus und öffneten anschließend gewaltsam einen Hintereingang des Saals. Anschließend wurden innerhalb des Gebäudes weitere Türen mit brachialer Gewalt geöffnet. Aus einem Büro ließen die Täter dann das Bargeld mitgehen. Augenscheinlich verließen die Täter das Gebäude auf demselben Weg, wie sie hineingekommen waren. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. Einbruch - circa 15.000 Euro Gesamtschaden, Wiesbaden, Siegfriedring, 04.01.2020, 18:00 Uhr - 05.01.2020, 11:10 Uhr

(He)In der Nacht von Samstag auf Sonntag verursachten Einbrecher im Siegfriedring bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus einen Gesamtschaden von circa 15.000 Euro. Hierbei wurden hochwertiger Schmuck und ebenso wertvolle Uhren entwendet. Die oder der Täter näherte sich von der Rückseite dem Tatort und öffnete hier mit massiver Gewaltanwendung eine Terrassentür. Bei der anschließenden Absuche der Innenräume fiel den Unbekannten dann das Diebesgut in die Hände. Im Anschluss gelang dem Täter, bzw. den Tätern unerkannt die Flucht. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, Rüdesheim, Rheinstraße, 03.01.2020, 22:30 Uhr

(He)Am Freitagabend kam es in der Rheinstraße in Rüdesheim zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, bei der mindestens eine Person leicht verletzt wurde. Die Angaben der Beteiligten unterschieden sich zum Teil erheblich, sodass der genaue Ablauf, bzw. der Hintergrund der Auseinandersetzung nicht abschließend feststehen. Den ersten Ermittlungen zufolge besuchten drei Personen im Alter von 13, 16 und 21 Jahren eine Bekannte in der Rheinstraße. Beim Verlassen der dortigen Wohnung hatte sich augenscheinlich eine andere Bewohnerin des Hauses über den Lärm der drei Personen beschwert. Hierbei kam es dann mutmaßlich zu einer ersten Handgreiflichkeit, welche den 53-jährigen Ehemann der Beschwerdeführerin auf den Plan rief. Zwischen diesem und den drei möglichen Lärmverursachern entwickelte sich dann eine handfeste Auseinandersetzung, bei der ein Stock, und möglicher Weise auch ein Cuttermesser im Spiel gewesen sein soll. Bei dem anschließenden Polizeieinsatz versuchte sich die beteiligte 21-jährige Rüdesheimerin den polizeilichen Maßnahmen zu widersetzen. Daraufhin wurde diese festgenommen und auf die Polizeistation Rüdesheim verbracht. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Rüdesheim unter der Rufnummer (06722) 9112-40 zu melden.

2. Mehrere Einbrüche festgestellt, Geisenheim, Niedernhausen, Taunusstein, 03.01.2020 bis 04.01.2020

(ho)Im Verlauf der vergangenen Tage haben die Polizeistationen im Rheingau-Taunus-Kreis mehrere Einbruchsdelikte registriert. Dabei sind den Tätern Schmuck, Bargeld und andere Gegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro in die Hände gefallen. Bereits im Verlauf des vergangenen Freitags sind Unbekannte in der Straße "An den drei Weisen" in Geisenheim in ein Mehrfamilienhaus eingedrungen. Durch ein gekipptes Fenster wurde es den Tätern leicht gemacht, in die betroffene Wohnung zu gelangen und dort nach Wertsachen zu suchen. Sie wurden fündig und stahlen in diesem Fall Bargeld, einen Laptop und andere Wertsachen im Gesamtwert von über 1.700 Euro. Die Rüdesheimer Polizei ermittelt in diesem Fall und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen. Weitere Einbruchsdelikte wurden in Niedernhausen und Taunusstein-Niederlibbach begangen. Im Rossertblick in Niedernhausen drangen am vergangenen Freitag, im Zeitraum zwischen 10.15 und 14.00 Uhr, Unbekannte in ein Einfamilienhaus ein. In diesem Fall verschafften sich die Einbrecher zunächst Zugang zur Terrasse, wo sie die Terrassentür aufbrachen. In allen Räumen suchten die Täter nach Wertsachen und flüchteten schließlich mit Schmuck im Wert von bisher unbekannter Höhe. Am Samstagmittag wurde ein weiterer Einbruch in der Niedernhausener Freiherr-vom-Stein-Straße festgestellt. Hier drangen die Täter durch ein aufgebrochenes Küchenfenster in das betroffene Einfamilienhaus ein. Nachdem sie auch dort nach Wertsachen gesucht hatten, flüchteten die Täter mit Modeschmuck von eher geringem Wert. In der Hauptstraße in Taunusstein-Niederlibbach drangen in den Abendstunden des vergangenen Freitages Unbekannte durch ein aufgebrochenes Fenster in ein Mehrfamilienhaus ein. Am Tatort fanden die Täter Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von rund 2.000 Euro. In den zuletzt genannten Fällen nehmen die zuständigen Ermittler in Bad Schwalbach Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Farbschmierereien an Schule, Idstein, Schlossgasse, 04.01.2020, 19:00 Uhr - 06.01.2020, 08:00 Uhr

(He)Heute morgen wurde am Haupteingang der Pestalozzischule in Idstein eine politisch rechtsmotivierte Schmiererei festgestellt, welche seit Samstagabend dort aufgesprüht wurde. Eine gleichartige Schmiererei wurde ebenfalls an einer Hinweistafel am Schlossteich sowie an einem dortigen Baum entdeckt. Die aufgebrachte Farbe ließ sich rückstandslos entfernen. Eine entsprechende Strafanzeige wurde gefertigt. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. Rollstuhl entwendet, Niedernhausen, Herteberg, 04.01.2020, 17:50 Uhr

(He)Am Samstagabend wurde in der Straße "Herteberg" in Niedernhausen ein abgestellter Rollstuhl entwendet. Dieser stand gegen 17:50 Uhr vor dem Gartentor der Hausnummer 7. Ein Zeuge beschrieb den Täter als "sehr klein und dunkel gekleidet". Eine nähere Personenbeschreibung liegt nicht vor. Der Unbekannte sei in Richtung Bahnhofstraße geflüchtet. Bei dem Rollstuhl hebe es sich um ein älteres Modell mit türkisfarbenen Griffen gehandelt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06126) 9394-0 bei der Polizei in Idstein zu melden.

5. Beschädigtes Fahrzeug nach Unfallflucht gesucht, Oestrich-Winkel, Bereich Peter-Spahn-Straße, vor dem 03.01.2020

(He)Die Polizei in Rüdesheim sucht nach einem Fahrzeug, welches möglicherweise bei einer Verkehrsunfallflucht beschädigt wurde, dessen Halter, oder Halterin den Schaden jedoch noch nicht bei der Polizei gemeldet, bzw. selbst festgestellt hat. Am Freitagmittag wurde aus der Peter-Spahn-Straße in Oestrich-Winkel eine Verkehrsunfallflucht gemeldet, bei der ein Land Rover beschädigt worden war. Kurz nach der Anzeigenerstattung lieferte der Geschädigte selbst den Hinweis auf ein mögliches Verursacherfahrzeug, welches eine Streife der Polizei dann genauer unter die Lupe nahm. Es handelte sich um einen Fiat Punto, welcher mehrere zum Teil frische Beschädigungen aufwies. Im Rahmen der Ermittlungen konnte ein weiteres Fahrzeug festgestellt werden, dessen Beschädigungen mit denen des Puntos korrespondierten. Es ist durchaus möglich, dass ein weiteres Fahrzeug bei der Unfallfahrt beschädigt wurde. Hierbei müsste es sich um ein rotes Fahrzeug handeln; möglicherweise ebenfalls zeitweise im Bereich der Peter-Spahn-Straße abgestellt. Entsprechende Halter, deren rotes Fahrzeug eine frische Beschädigung aufweist, werden gebeten, sich bei der Polizei in Rüdesheim unter der Rufnummer (06722) 9112-40 zu melden.

