Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Drogenfund bei Personenkontrolle 29.03.2020, 22:45 Uhr

Speyer (ots)

~Am späten Sonntagabend wurden zwei Männer im Alter von 20 und 22 Jahren, welche zu Fuß in der Waldstraße unterwegs waren, von einer Polizeistreife kontrolliert. Bei der Durchsuchung der beiden Personen, fanden die Beamten bei dem 20-Jährigen aus Speyer einen Joint, den er zuvor in seiner Kapuze versteckt hatte. Gegen den jungen Mann wird nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet~

