Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt) Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Mutterstadt (ots)

Am 28.03.2020, gegen 15:25 Uhr, ereignete sich in der Ludwigshafener Straße ein Verkehrsunfall mit einem verletzten 53-jährigen Motorradfahrer. Der 53-Jährige befuhr mit seinem Motorrad die Ludwigshafener Straße in Richtung Ortsmitte. Ein 81-jähriger PKW-Fahrer fuhr die Friedensstraße in Richtung Ludwigshafener Straße und fuhr trotz dessen Wartepflicht in die Kreuzung ein. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem bevorrechtigten Motorradfahrer. An beiden Fahrzeugen ist ein Schaden von insgesamt ca. 4.500EUR entstanden. Der 53-jährige Motorradfahrer verletzte sich leicht und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

