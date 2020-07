Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Heckscheibe eingeschlagen

Borken (ots)

Am Sonntagmorgen stellte eine Frau aus Velen-Ramsdorf gegen 06.00 Uhr ihren grauen Pkw Fiat Idea im Parkhaus am Boltenhof ab. Als sie gegen 14.00 Uhr zurückkehrte, fand sie ihren Pkw beschädigt vor. Unbekannte Täter hatten die Heckscheibe eingeschlagen. Entwendet wurde nichts. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell