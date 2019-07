Polizei Bielefeld

POL-BI: Dieb versucht zu fliehen und geht in Haft

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Eine Zivilstreife nahm am Dienstag, den 23.07.2019, einen Dieb fest, nachdem er vor den Augen der Beamten Diebesgut an der Stadthalle aussortiert hatte.

Die zwei Beamten beobachteten gegen 13:00 Uhr einen Mann, der im hinteren Bereich der Stadthalle einen Rucksack auf Wertgegenstände durchsuchte. Dazu steckte er sich Geldbörsen und Schlüsselbunde in seine Hose. Den Rucksack warf er daraufhin unter einen, in der Nähe geparkten, LKW. Einige Schreibutensilien, einen Energiedrink und ein T-Shirt ließ er an einer Säule liegen. An einer nahegelegenen U-Bahnstation durchsuchte er die Geldbörse nach Bargeld. Aufgefundene Geldscheine verstaute er hastig in seinen Hosentaschen. Dann ging er weiter in Richtung Bahnhofsvorplatz. In diesem Moment wiesen sich die Beamten als Polizisten aus und stellten den Mann zur Rede. Dieser versuchte sich zunächst der Kontrolle zu entziehen und musste von den Beamten fixiert werden. Während der Kontrolle versuchte der 24-jährige Bielefelder abermals zu fliehen. In Handfesseln rannte er weiter in Richtung Bahnhofsvorplatz. Während der Flucht entledigte er sich mehrerer Banknoten. Die Polizisten sammelten sowohl den Flüchtigen als auch die Geldscheine wieder ein.

Dieses Geschehen beobachtete ein 54-jähriger Mann aus Werther. Er erkannte den Rucksack wieder, der ihm zuvor gestohlen worden war, und nun von einem der Polzisten getragen wurde. Seinen Angaben zufolge hatte er einen Lieferwagen an der Herbert-Hinnendahl-Straße geparkt. Während seiner Abwesenheit lag der Rucksack auf dem Beifahrersitz. Die Türen waren verschlossen, jedoch waren die Fenster herunter gelassen. Der 54-Jährige erkannte auch das übrige Diebesgut wieder. Da es eindeutig zuzuordnen war, überreichten es ihm die Beamten noch vor Ort.

Der 24-jährige Bielefelder wurde ins Gewahrsam genommen. Gegen ihn erließ die Staatsanwaltschaft die Hauptverhandlungshaft.

