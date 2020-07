Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Randalierer landete in Polizeizelle

Bocholt (ots)

Weil er stark alkoholisiert in der Innenstadt randaliert hatte, musste ein 37 Jahre alter Mann durch die Polizei in Gewahrsam genommen werden. Der in Bocholt wohnhafte Mann hatte am Sonntagabend trotz eines Platzverweises in mehreren Lokalen Gäste belästigt. Gegenüber den Polizeibeamten verhielt er sich aggressiv, sodass er letztlich für mehrere Stunden in eine Polizeizelle gesperrt wurde.

