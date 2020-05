Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

In der Zeit zwischen Freitagabend und Samstagmittag hebelten unbekannte Täter ein Fenster an einem Vereinsheim an der Merklinder Straße auf. In Inneren öffneten sie gewaltsam eine Tür. Nach ersten Erkenntnissen machten die Täter keine Beute und flüchteten in unbekannte Richtung. Bei dem Einbruch entstand 250 Euro Sachschaden.

Gladbeck

Am Samstagnachmittag hebelten unbekannte Täter eine Wohnungstür einer Hochparterrewohnung an der Schützenstraße auf. In der Wohnung durchsuchten sie die Räume nach Beute. Sie flüchteten mit Schmuck, Bargeld und zwei Laptops in unbekannte Richtung.

Oer-Erkenschwick

Zwischen Samstagvormittag und Sonntagvormittag öffneten unbekannte Täter gewaltsam die Tür zu einem Ladenlokal an der Stimbergstraße. Aus dem Ladenlokal wurden ein Computer, ein Drucker und ein Laptop entwendet. Bei dem Einbruch entstand etwa 500 Euro Sachschaden. Möglicherweise wurde ein Täter durch einen Zeugen gesehen. Im fraglichen Zeitraum bemerkte er einem Mann im Bereich des Ladenlokals. Personenbeschreibung: männlich, 30-40 Jahre alt, 1,75 m groß, mittellanges schwarzes Haar, Schnäuzer, 3-Tage-Bart, Brille

Dorsten

Zwischen Samstag kurz nach Mitternacht und Sonntagmorgen hebelten unbekannte Täter ein Fenster zu einer Garage am Maria-Lenzen-Ring auf. Aus einem Büro in der Garage entwendeten sie Werkzeuge, ein Laptop, ein Fahrrad und ein I-Pad. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Hinweise nehmen die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell