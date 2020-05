Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Brand eines Gewerbebetriebes (15.05.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einem Brand in einem Gewerbebetrieb kam es am heutigen frühen Morgen gegen 5 Uhr in der Max-Planck-Straße. Ersten Ermittlungen zufolge geriet ein im Nebengebäude der Firma untergebrachter Kompressor in Brand. Das Feuer sprang von der Fassade auf das Hauptgebäude über und beschädigte dort die Umkleideräume und Toiletten der Firmenmitarbeiter. Die mit 30 Personen und sechs Fahrzeugen angerückte Feuerwehr konnte den Brand schnell eindämmen und so die weitere Ausbreitung verhindern. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 250.000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Einsatzkräfte sperrten die Max-Planck-Straße während der knapp zweistündigen Löscharbeiten ab.

