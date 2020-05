Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Verkehrsunfall mit Sachschaden beim Rückwärtsausparken (14.05.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein Verkehrsunfall mit insgesamt rund 6.500 Euro Sachschaden ereignete sich am Donnerstag gegen 20 Uhr in der Straße "Neuer Markt" auf dem Parkplatz des "Schwarzwald-Baar-Center". Eine 21-jährige VW UP-Fahrerin parkte rückwärts aus einer Parklücke aus und übersah hierbei eine 18-Jährige, die mit ihrem Renault in diesem Moment an ihr vorbeifuhr. Der Aufprall beschädigte den Renault vorne rechts so stark, dass er nicht mehr fahrbereit war. Ein Abschleppdienst musste das Auto aufladen.

