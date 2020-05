Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Betriebserlaubnis durch Veränderungen am Auto erloschen (14.05.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Am gestrigen Donnerstag kontrollierte die Polizei in der Straße "Benediktinerring" einen 35-Jährigen, der gegen 14.30 Uhr mit seinem auffälligen Alfa Romeo Quadrifoglio unterwegs war. Die Beamten stellten fest, dass der Mann an seinem über 500 PS starken Boliden nicht zugelassene Fahrwerksfedern eingebaut hatte. Auch am Auto montierte Distanzscheiben an den Achsen entsprachen nicht den gesetzlichen Vorschriften. Gegen den 35-Jährigen wird ein Bußgeldverfahren eingeleitet und er muss seinen Sportwagen wieder in einen verkehrstauglichen Zustand umbauen lassen.

