Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Auffahrunfall mit leicht verletzter Person (14.05.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am gestrigen Donnerstag gegen 17.30 Uhr in der Schwenninger Straße. Eine 46-jährige Renault Kangoo-Fahrerin befuhr die Straße talwärts und bog nach rechts in die Straße "Habsburger Ring". Eine ihr nachfolgende 22-Jährige reagierte zu spät und fuhr mit ihrem Seat Leon auf den Renault auf. Durch den Aufprall erlitt die 46-Jährige, die nicht angegurtet war, leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die Frau in eine Klinik. An den beiden Autos entstand relativer geringer Sachschaden in Höhe von insgesamt 2.500 Euro.

