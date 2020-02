Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Sohn bedroht Mutter

Kaiserslautern (ots)

Weil er seine Mutter mit einer Waffe bedroht hat, ist ein junger Mann aus dem Stadtgebiet am Wochenende von der Polizei festgenommen worden. Der 22-Jährige war am späten Samstagabend zu Hause mit seiner Mutter in Streit geraten und hatte ihr eine Schusswaffe an den Kopf gehalten.

Dem Lebensgefährten der Frau gelang es, Mutter und Sohn zu trennen. Während die Frau die Polizei verständigte, verließ der Sohn das Haus. Er konnte wenig später von den eingesetzten Polizeibeamten in der Nachbarschaft festgenommen werden. Der junge Mann stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss.

Bei der Suche nach der benutzten Waffe stellten die Einsatzkräfte insgesamt drei Luftdruck-Schusswaffen sicher. Ob eine davon die Tatwaffe war, ist noch nicht geklärt.

Der 22-Jährige wurde unterdessen dem städtischen Ordnungsamt übergeben, das weitere Maßnahmen einleitete. So wurde der junge Mann einem Arzt vorgestellt und anschließend in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |cri

