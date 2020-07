Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Drogenkonsum und Brandlegung im Stiegenpark

Heek (ots)

Starken Marihuanageruch haben Polizeibeamte am Samstag gegen 23.00 Uhr im Stiegenpark wahrgenommen. Im Heeker Dorfpark trafen die Beamten zwei Personen an. Sie hätten keine Drogen bei sich, gaben ein 20-jähriger Heeker und seine 17-jährige Begleitung an. Eine Durchsuchung widerlegte die Behauptung. Ein Tütchen mit Marihuana fanden die Beamten bei dem Heeker, auf den nun ein Strafverfahren zukommt. Die Drogen wurden sichergestellt. Kurze Zeit später, gegen 00.35 Uhr, meldete ein Zeuge einen Brand. Unbekannte hatten an einem Unterstand im Stiegenpark brennbares Material auf die Klinkerwand sowie auf eine Holzverkleidung aufgetragen und entzündet. Der Zeuge konnte die Flammen löschen. Es entstand geringer Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

