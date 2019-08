Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Bad Segeberg (ots)

Am 10.08.2019, gegen 20:50 Uhr, ist es in Henstedt-Ulzburg zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Ein 59jähriger Pkw-Fahrer aus Henstedt-Ulzburg stoppte im Galgenweg und in Richtung der Habichtstraße seinen Renault Espace, um rückwärts eine freie Parklücke anzusteuern. Dabei übersah er den hinter ihm herannahenden 56jährigen Kradfahrer aus Ulzburg und es kam zur Kollision. Der Kradfahrer stürzte und wurde verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert, von dort er aber bereits heute schon wieder entlassen werden konnte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

