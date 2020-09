Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Polizei sucht grauen VW Caddy nach Unfallflucht mit einem Leichtverletzten

Lippstadt (ots)

Ein 43-jähriger Radfahrer aus Lippstadt befuhr am Montag (14. September), gegen 14.30 Uhr, die Westernkötter stadteinwärts. An der Südstraße wollte er die Straße überqueren und seine Fahrt geradeaus fortsetzen. Der Fahrer oder die Fahrerin eines hellgrauen VW Caddy mit mehreren Aufklebern befuhr zu diesem Zeitpunkt die Westernkötter Straße in die gleiche Richtung. Der Wagen bog jedoch an der Südstraße nach rechts in Richtung Bökenförder Straße ab. Hierbei kollidierte er mit dem Radfahrer, worauf dieser hinfiel und sich leicht verletzte. Anstatt sich um den Mann zu kümmern, setzte der VW Caddy die Fahrt fort. Andere Verkehrsteilnehmer, die ebenfalls die Unfallstelle passierten, nahmen sich dem 43-Jährigen ebenfalls nicht an. Der Fahrer, beziehungsweise die Fahrerin des flüchtigen VW Caddy oder auch weitere Zeugen des Unfalls, werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 02941-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

