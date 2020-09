Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Geldbörse entwendet

Lippstadt (ots)

Am Montag (14. September) wurde einer Kundin in einem Bekleidungsgeschäft an der Lange Straße ihre Geldbörse in der Zeit zwischen 12.15 Uhr und 12.20 Uhr entwendet. Während ihres Einkaufs kam ihr eine unbekannte Frau auffällig nahe. Ob diese etwas mit dem Diebstahl zu tun hat ist bislang nicht geklärt. Die Unbekannte war circa 35 bis 40 Jahre alt, schätzungsweise 165 cm groß, hatte ein rundliches Gesicht mit mittelblonden, kurzen Haaren zu einem "Pony" geschnitten. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

