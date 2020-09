Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Fünf Verletzte nach Band - Polizei beschlagnahmt Brandort

Warstein (ots)

Am Montag (14. September) wurden nach einem Brand in einem Haus am Wilkeplatz fünf Personen mit einer Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus eingeliefert. Gegen 10.45 Uhr bemerkte ein Zeuge den Brand einer Plastikmülltonne im Keller des Gebäudes. Er zog noch den Behälter nach draußen und versuchte den Brand zu löschen. Die Feuerwehren aus Belecke, Allagen, Sichtigvor und Mühlheim waren mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt im Einsatz. Wie es zu dem Brand kam, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und fertigte eine Anzeige wegen dem Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung. (reh)

