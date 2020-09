Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Lenker verhakt

Möhnesee (ots)

Ein 72-jähriger Pedelec-Fahrer aus Arnsberg befuhr am Freitag (11. September), gegen 14.30 Uhr, den Fahrradweg am Südufer in Richtung Stockum. Als ihm auf dem Radweg ein 63-jähriger Mann aus Bochum mit seinem Pedelec entgegenkam verhakten sich die beiden Lenker der Räder und die Radler kamen zu Fall. Der 63-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, welches er nach der Untersuchung wieder verlassen konnte. Der 72-Jährige wurde vor Ort durch die Rettungskräfte versorgt. (reh)

