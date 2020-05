Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Frau bei Verkehrsunfall auf der A 98 leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der A 98 bei Laufenburg am Dienstagmittag, 19.05.2020, davongetragen. Gegen 14:20 Uhr war die 43-jährige mit ihrem VW auf die Gegenfahrbahn geraten und seitlich mit dem Anhänger eines entgegenkommenden Lkws kollidiert. Der Grund hierfür dürfte der Griff zu einer Getränkedose gewesen sein. Die Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto und der Anhänger wurden schwer beschädigt. Der Sachschaden liegt bei rund 20000 Euro. Während den Rettungs- und Bergemaßnahmen war die Autobahn halbseitig gesperrt. Neben einem Rettungswagen war auch die Feuerwehr mit insgesamt vier Einsatzfahrzeugen an der Unfallstelle.

