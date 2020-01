Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Brand am Montag

Ochtrup (ots)

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und die Polizei sind derzeit bei einem Brand an der Straße "Im Hook" eingesetzt. Am frühen Montagmorgen (20.01.2020), gegen 05.45 Uhr, wurde von dort der Brand eines Mehrfamilienhauses gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei und der Feuerwehr standen auf einem Abstellplatz unterhalb des Hauses zwei Pkw vollständig in Brand. Die bewohnten Wohnungen im Mehrfamilienhaus wurden durch die Feuerwehr evakuiert. Zwei Personen wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, da der Verdacht auf Rauchvergiftungen bestand. 14 unverletzte Anwohner wurden zum Rathaus Ochtrup gebracht, wo sie betreut werden. Nach ersten Ermittlungen sind in der Wohnung oberhalb der Brandstelle erhebliche Sachschäden entstanden. Von der Feuerwehr wurde eine Einsturzgefahr der Giebelwand gemeldet. Durch Polizei- und Feuerwehrkräfte wurde der Bereich großräumig abgesperrt. Angaben zur Brandursache und zur Schadenshöhe sind noch nicht möglich.

