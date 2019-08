Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190813 - 858 Frankfurt - Ostend: Diebstahl eines Pkw

Frankfurt (ots)

(dr) Am Montag, den 12.08.2019, stellte der Besitzer eines Audi A4 im Frankfurter Stadtteil Ostend den Diebstahl seines Pkw fest.

Das Fahrzeug stand in der Zeit von 09:00 Uhr bis 17:15 Uhr in der Felix-Wankel-Straße. Bislang unbekannte Täter schlugen eine Scheibe des verschlossenen Pkw ein und entwendeten diesen vom Abstellort. Der schwarze Audi A4 trägt das amtliche Kennzeichen OF-M 7516.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell