Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen/Bonndorf: Verkehrsunfälle - zwei Jugendliche verunglücken schwer

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 19.05.2020, sind zwei Jugendliche bei Verkehrsunfällen in Lauchringen und bei Bonndorf schwer verletzt worden. In der Hauptstraße am Ortsausgang von Unterlauchringen war gegen 12:50 Uhr ein 15-jähriger mit seinem Roller alleinbeteiligt zu Fall gekommen und in eine Wiese gerutscht. Mit schweren Verletzungen kam er ins Krankenhaus nach Waldshut. Am Roller entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Gegen 15:50 Uhr verunglückte ein 17-jähriger mit seinem Leichtkraftrad auf der L 170 im Steinatal bei Bonndorf. Er war in einer scharfen Rechtskurve gestürzt. Zusammen mit seiner Maschine prallte er gegen eine Leitplanke. Dabei erlitt der Fahrer schwere Beinverletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Freiburg geflogen. Seine 125iger und auch die Leitplanke wurden beschädigt. Der Sachschaden liegt bei rund 1000 Euro.

