Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Unfall mit Sachschaden - Lkw und Pkw stoßen zusammen

Freiburg (ots)

Ein Lkw fuhr am Dienstag, 19.05.20, gegen 14.30 Uhr, auf der L135 von der Scheideck kommend in Richtung Schlächtenhaus. Hierbei geriet der Lkw in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Nissan zusammen. Der Nissan wiederum wurde auf einen dahinterfahrenden VW geschoben. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 15.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und des Abschleppens eines der Fahrzeuge musste die L135 kurzzeitig gesperrt werden.

