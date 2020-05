Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Betrunkener nach Randale in Gewahrsam

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 19.05.20, gegen 16.20 Uhr, randalierte ein betrunkener Mann an einer Wohnung seiner Bekannten im Bereich der Mozartstraße. Hierbei soll er zunächst einen Rollladen beschädigt haben und kurze Zeit später mit einer Eisenstange zurückgekehrt sein. Durch zwei weitere Bekannte konnte er von weiterer Randale ab- und festgehalten werden, bis die Polizei eintraf. Aufgrund seiner Aggressivität und des erheblichen Alkoholeinflusses musste der 36-jährige Mann in Gewahrsam genommen werden. Er wird angezeigt und muss auch für die Unterbringungskosten bei der Polizei aufkommen.

