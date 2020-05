Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Radfahrer - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am 18.05.2020 um circa 14.30 Uhr kam es auf dem Gehweg in der Unterführung zwischen Schwabentorplatz und Kartäuserstraße in Freiburg zu einem Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand musste ein Fahrradfahrer einem Fußgänger ausweichen und kam dabei zu Sturz. Der 47-jährige Fahrradfahrer wurde bei dem Sturz verletzt und musste in eine Freiburger Klinik gebracht werden. An dem Fahrrad entstand Sachschaden.

Es wird nach Zeugen gesucht, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können. Insbesondere wird darum gebeten, dass sich der unbekannte Fußgänger bei der Polizei meldet. Hinweise werden rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0761/882-3100 entgegengenommen.

MP/oec

