Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt - Arbeitsunfall bei Entladevorgang

Freiburg (ots)

Kurz nach 11 Uhr ereignete sich heute in einem größeren Unternehmen in Neustadt ein Arbeitsunfall. Ein 23-jähriger Arbeiter entnahm bei einer Europalette mit Abfallpapier ungleichmäßig mehrere Rollen des Altpapiers. In der Folge kippte die Palette um, wobei sich der 23-jährige Verletzungen an einem Bein zuzog. Der Leichtverletzte wurde durch den Rettungsdienst zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Arbeiter war alleine tätig, Hinweise auf Fremdverschulden liegen nicht vor.

RTN/CW.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882 - 0

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell