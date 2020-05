Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Oberprechtal: Autos beschädigt

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Bislang unbekannte Täterschaft beschädigte am vergangenen Wochenende zwei geparkte Autos in Oberprechtal. Mit einem spitzen Gegenstand wurden bei den Fahrzeugen tiefe Kratzer verursacht und auch ein Loch ins Blech gestoßen. Wenige Tage zuvor wurde bereits ein Fahrzeug an derselben Stelle, im Bereich der Waldkircher Straße 9a, auf ähnliche Weise beschädigt. Da zwischen den drei geschädigten Eigentümern ein Verwandtschaftsverhältnis besteht, sieht die Polizei einen Tatzusammenhang. Sachdienliche Hinweise bitte an den Polizeiposten Elzach, Telefon: 07682/9091-96.

RWKI/rb

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Telefon: 0761 / 882 - 0

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell