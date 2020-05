Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rümmingen: Rauchentwicklung aus Keller - Feuerwehreinsatz

Am Montag, 18.05.20, gegen 10.05 Uhr, wurde aus einem Haus in der Straße "Alte Ziegelei" eine Rauchentwicklung aus dem Keller gemeldet. Offensichtlich hatte eine Lampe, die an einem Kunststoffregal stand, angefangen zu brennen. Ein Anwohner konnte Schlimmeres verhindern, so dass es lediglich zu einem Schaden durch Ruß kam. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr war mit zehn Fahrzeugen und etwa 35 Einsatzkräften am Brandort.

