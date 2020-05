Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Bei Rot über die Ampel - Rollerfahrer schmeißt Drogen weg

Freiburg (ots)

Nachdem ein Rollerfahrer am Montag, 18.05.2020, in WT-Tiengen bei Rot über eine Fußgängerampel fuhr, schmiss er vor der drohenden Kontrolle ein Tütchen mit Drogen weg. Gegen 13:30 Uhr war der Verkehrsverstoß einer Polizeistreife aufgefallen, die den 28 Jahre alten Rollerfahrer dann zum Anhalten aufforderte. Kurz bevor der Rollerfahrer stoppte, entledigte er sich noch seines mitgeführten Marihuanas, was allerdings nicht unbeobachtet blieb. Deutliche Anzeichen beim Fahrer deuteten auch auf den entsprechenden Drogenkonsum hin, weshalb eine Blutprobe erhoben wurde. Auch war der Mann nicht im Besitz der für den Roller erforderlichen Fahrerlaubnis. Die Drogen und auch der Roller wurden sichergestellt.

