Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Wolfenbüttel vom 14.11.2019

Wolfenbüttel (ots)

Einbruch in Neubau

Wolfenbüttel, Gemeinde Schladen-Werla.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drangen unbekannte Täter gewaltsam in den Neubau eines Lebensmittelgeschäfts in der Hermann-Müller-Straße ein. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Das Diebesgut ist zurzeit nicht bekannt. Es entstand ein Sachschaden in unbekannter Höhe.

