POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 13.11.2019

Flucht nach Verkehrsunfall

Salzgitter, Stadtgebiet. Am Dienstagmorgen, zwischen 08:05 Uhr und 09:30 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer die Straße "An der Windmühle" in Richtung Kattowitzer Straße. Hier streifte der Fahrer den am Straßenrand geparkten Mercedes der 46-jährigen Geschädigten aus Salzgitter. Die komplette Fahrerseite des PKW wird durch Schrammen und Dellen stark beschädigt. Anschließend flüchtet er unerkannt in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Radfahrer nach Unfall leicht verletzt

Salzgitter, Stadtgebiet. Am Dienstag, gegen 13:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall, in Folge dessen ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Eine 72-jährige Salzgitteranerin befuhr mit ihrem PKW die Albert-Schweitzer-Straße in Richtung Konrad-Adenauer-Straße und bog nach rechts, in die Neißestraße, ab. Hierbei übersah sie einen 15-jährigen Radfahrer, der die Albert-Schweitzer-Straße, in Richtung Suthwiesenstraße, auf dem Fahrradweg befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt ins Klinikum Salzgitter gebracht.

Kind nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Salzgitter, Stadtgebiet. Am Dienstag, gegen 17:35 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall im Altstadtweg, bei dem ein 3-jähriges Mädchen leicht verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 28-jähriger Fahrzeugführer aus Salzgitter mit seinem PKW den Altstadtweg, aus Richtung des Kirchplatzes, in Richtung der Kaiserstraße, als das Mädchen offensichtlich plötzlich von links auf die Straße lief. Es kam zum Verkehrsunfall, hierbei wurde das Mädchen leicht verletzt. Derzeit ermittelt die Polizei die Unfallursache. Das Mädchen wurde vor Ort im Rettungswagen behandelt und konnte anschließend wieder an die Eltern übergeben werden.

