Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Essen auf Herd vergessen - Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots)

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Dienstag, 19.05.20, gegen 18.40 Uhr, in der Adolf-Glattacker-Straße in Weil. Aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses wurde eine Rauchentwicklung gemeldet. Offenbar hatte sich ein Bewohner Essen auf dem Herd zubereitet und war währenddessen eingeschlafen. Die Feuerwehr konnte den Bewohner wecken, das Essen vom Herd entfernen und das Gebäude lüften. Personen- oder Sachschaden entstand nicht.

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell