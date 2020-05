Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Kind bei Fahrradsturz leicht verletzt

Freiburg (ots)

Leicht verletzt wurde ein Kind am Dienstag, 19.05.2020, bei einem Fahrradsturz in WT-Waldshut. Gegen 13:50 Uhr hatte der 11-jährige Junge die Gurtweiler Straße talwärts befahren und war beim Wechsel von der Fahrbahn auf den Gehweg am Bordstein zu Fall gekommen. Eine Zeugin kümmerte sich sofort um das leicht verletzte Kind, das zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus gebracht wurde. Ein Rettungswagen und der Notarzt waren an der Unfallstelle im Einsatz. Das Kinderfahrrad wurde leicht beschädigt.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell