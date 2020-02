Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Jugendlicher (16) attackiert drei 13-Jährige auf dem Nordfriedhof

Minden (ots)

Ein 16-jähriger Jugendlicher steht unter Verdacht, am Montagnachmittag auf dem Nordfriedhof drei Schüler im Alter von 13 Jahren geschlagen und getreten zu haben. Die Schüler konnten sich an einer nahe gelegenen Tankstelle Hilfe holen. Die von dort alarmierten Polizisten nahmen wenig später den 16-Jährigen sowie sein beiden gleichaltrigen Begleiter vorübergehend fest und brachten sie zur Polizeiwache.

Die Schüler gaben gegenüber den Polizisten übereinstimmend an, dass sie der Verdächtige mehrfach ins Gesicht geschlagen habe. Außerdem sei einer von ihnen mit einem Tritt in den Rücken attackiert worden. Die Begleiter des Angreifers hätten sich nicht an dem Übergriff beteiligt. Zuvor seien ihnen die drei Jugendlichen bei einem Einkauf in dem Wez-Markt an der Marienstraße aufgefallen, so die 13-Jährigen weiter. Anschließend sei ihnen das Trio gefolgt.

Die drei Schüler erlitten leichte Verletzungen. Der Verdächtige wollte sich nicht zu den Vorwürfen äußern. Er und seine Begleiter wurden anschließend den Erziehungsberechtigten übergeben.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell