Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Reifen platt

Soest (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Sonntag (13. September) bilanzierte die Polizei eine Leichtverletzte und 30.000 Euro Sachschaden. Ob gegebenenfalls ein luftleerer Autoreifen zu dem Unfall führte, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Gegen 10.55 Uhr befuhr eine 22-jährige Soesterin mit ihrem Wagen den Hattroper Weg in Richtung Soest. Nach Zeugenangaben verlor sie plötzlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr in den Straßengraben. Das Auto überschlug sich hierbei und blieb auf der Seite liegen. Die Fahrerin wurde mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Einer der Autoreifen am Unfallwagen war bei der Unfallaufnahme platt. Der Hattroper Weg wurde zur Unfallaufnahme und Bergung des Wagens für circa eine Stunde voll gesperrt. (reh)

