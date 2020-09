Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Schmorbrand in Wohnhaus, Unfälle, Einbruch in Gartenhaus

Reutlingen (ots)

Münsingen (RT): Diebstahl aus Gartenhaus

Zwischen Mittwoch, 20.30 Uhr, und Donnerstag, zehn Uhr, haben unbekannte Täter aus einem Gartenhaus im Lilienweg Werkzeug gestohlen. Über eine gewaltsam geöffnete Tür gelangten die Einbrecher ins Innere der Hütte und entwendeten daraus eine Handkreissäge. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Münsingen (RT): Schmorbrand in Wohngebäude

Ein Schmorbrand in einem Wohnhaus in der Reutlinger Straße in Dottingen hat am Donnerstagmittag die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan gerufen. Aus noch ungeklärter Ursache war es zum Brandausbruch in der Küche gekommen, den eine Bewohnerin gegen 11.50 Uhr entdeckt hatte. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Schmorbrand trotz starker Rauchentwicklung rasch ausfindig machen und löschen. Verletzt wurde niemand. Der Rettungsdienst war vorsorglich zum Brandort ausgerückt. Der geschätzte Sachschaden an der derzeit nicht bewohnbaren Doppelhaushälfte liegt im sechsstelligen Bereich. Die Reutlinger Straße musste im Zuge der Löscharbeiten bis zirka 13 Uhr voll gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet werden. (rn)

Neckartenzlingen (ES): Vorfahrt missachtet

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen an der Einmündung Erms-/ Hauptstraße ereignet hat. Kurz vor acht Uhr war der 55-jährige Lenker eines Renault Kangoo auf der Ermsstraße in Richtung Hauptstraße unterwegs. An der dortigen Einmündung bog er nach links ab und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten Peugeot 206 eines 58-Jährigen. Dieser wurde verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Beide Fahrzeuge mussten von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden. (rn)

Bissingen (ES): Roter SUV gesucht (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Kirchheim sucht nach der bislang unbekannten Lenkerin eines roten SUV, die am Donnerstagvormittag in Bissingen einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht hat. Die etwa 65 bis 75 Jahre alte Frau war gegen 10.10 Uhr auf der Vordere Straße in Richtung Nabern unterwegs. Auf Höhe einer Apotheke prallte sie gegen den verkehrsbedingt wartenden Audi einer 72 Jahre alten Frau. Durch die Kollision wurde der A 4 gegen einen daneben geparkten Toyota Yaris geschoben. Die Unfallverursacherin fuhr ohne anzuhalten davon. Der Toyota musste im Anschluss abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf zirka 9.000 Euro. Bei dem gesuchten Fahrzeug soll es sich um ein kleineres, rotes SUV-Modell handeln. Hinweise werden unter Telefon 07021/501-0 an die Polizei in Kirchheim erbeten. (ms)

