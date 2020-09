Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Vor Kind entblößt; Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

Tübingen (TÜ): Vor kleinem Kind entblößt

Ein Mann hat sich am Mittwochmittag beim Nonnenhaus vor einem kleinen Kind entblößt und ist kurze Zeit später von der Polizei vorläufig festgenommen worden. Der 60-Jährige öffnete gegen 13 Uhr seine Hose und zeigte sich gegenüber dem dreijährigen Kind unsittlich. Beamte des Polizeipostens Innenstadt konnten den polizeibekannten Mann kurz darauf an der Ecke Metzgergasse/Beim Nonnenhaus an der dortigen Fußgängerbrücke des Ammerkanals antreffen und vorläufig festnehmen. Das Kriminalkommissariat Tübingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (ms)

Ofterdingen (TÜ): Heftig aufgefahren

Glücklicherweise unverletzt geblieben sind alle Beteiligten nach einem Auffahrunfall, der sich am Mittwochvormittag auf der B27 ereignet hat. Ein 38-Jähriger befuhr gegen 10.15 Uhr mit seinem Mercedes die Bundesstraße in Fahrtrichtung Dußlingen. Kurz nach der Einmündung ins Gewerbegebiet Schlattwiesen erkannte er zu spät, dass ein vorausfahrender, 31-Jähriger seinen VW Touran verkehrsbedingt abbremsen musste und krachte nahezu ungebremst ins Heck des Wagens. Der 31-Jährige und seine Beifahrerin, die angegurtet waren, und zwei Kleinkinder im Alter von drei und vier Jahren, die vorschriftsmäßig in ihren Kindersitzen auf der Rückbank gesichert waren, wurden vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Dieses konnten sie nach Abschluss der ärztlichen Untersuchung wieder verlassen. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Pkw, an denen ein Gesamtschaden von rund 8.000 Euro entstanden war, mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. (sm)

