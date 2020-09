Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Streifenwagen verunglückt, Korrektur zu zwei Pressemitteilungen

Walddorfhäslach (RT): Streifenwagen auf Einsatzfahrt verunglückt

Ein Streifenwagen ist auf der Anfahrt zu dem Raubüberfall in Walddorf (siehe Pressemitteilung vom 01.09.2020/15.02 Uhr) am Dienstagvormittag verunglückt. Die Beamten befuhren mit einem Mercedes-Benz E-Klasse kurz nach zehn Uhr auf nasser Fahrbahn und bei Regen die B 27 von Tübingen herkommend. In der Ausfahrt Walddorfhäslach kam das Fahrzeug in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und schleuderte über eine angrenzende Wiese. Im Anschluss überquerte der Streifenwagen die Auffahrt in Richtung Stuttgart und kam in der ansteigenden Böschung zum Endstand. Beide Fahrzeuginsassen blieben ersten Erkenntnissen nach unverletzt. An dem Fahrzeug war ein Schaden in Höhe von zirka 25.000 Euro entstanden. Es musste abgeschleppt werden. (ms)

Bei den nachfolgenden Meldungen (siehe Pressemitteilung vom 01.09.2020/ 16.20 Uhr) hat sich leider der Fehlerteufel eingeschlichen. Bitte folgende Berichte verwenden:

Ofterdingen (TÜ): Schadensträchtiger Auffahrunfall auf der B 27

Ein Schaden in Höhe von etwa 14.000 Euro ist bei einem Auffahrunfall am Dienstagmittag auf der B 27 entstanden. Ein 25-Jähriger befuhr mit einem Hyundai kurz vor 14 Uhr im Stop-and-go-Verkehr die Bundesstraße in Richtung Ofterdingen. Infolge zu geringem Abstand krachte er mit seinem Wagen am Ortsbeginn ins Heck eines Ford S-Max eines 46 Jahre alten Mannes, der verkehrsbedingt abbremsen musste. Das Auto des Unfallverursachers war im Anschluss nicht mehr fahrbereit. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr durch Polizeibeamte geregelt werden. Hierbei kam zu geringen Verkehrsbehinderungen in beide Fahrtrichtungen. (ms)

Balingen (ZAK): Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich um die Mittagszeit in der Ausfahrt der B 27 an der Anschlussstelle Balingen-Süd ereignet. Kurz vor zwölf Uhr verließ ein 74-Jähriger mit seinem Toyota die Bundesstraße von der Anschlussstelle Balingen-Mitte herkommend in Richtung Innenstadt. Im Anschluss an die dortige Rechtskurve kam der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Er durchfuhr ein Wiesengrundstück und prallte mit seinem Wagen gegen einen Wegweiser, der komplett aus dem Boden gerissen wurde. Im weiteren Verlauf fuhr der Senior ohne zu bremsen weiter durch die Wiese und kam auf die Abbiegespur in Richtung Industriegebiet. Diese überquerte er und schanzte anschließend über die Verkehrsinsel der Kreuzung Auf Stetten/Schillerstraße. Danach krachte der Fahrer mit seinem Pkw gegen eine Mauer bei einem Schnellrestaurant, überfuhr einen Ampelmast und blieb letztendlich auf der Schillerstraße stehen. Der Fahrer und seine 72 Jahre alte Beifahrerin zogen sich schwere Verletzungen zu und mussten nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle mit Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden. Der Toyota musste abgeschleppt werden. Zur Unterstützung war die Feuerwehr mit 15 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen an die Unfallstelle ausgerückt. Mitarbeiter des örtlichen Bauhofs kamen mit einer Kehrmaschine zur Straßenreinigung vor Ort. Der Schaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Kreuzung gesperrt und der Verkehr durch Polizeibeamte und Einsatzkräfte der Feuerwehr geregelt werden. (ms)

