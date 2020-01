Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Plakatanbringen endet mit Schlägen

Halver (ots)

Als ein 26 jähriger Mann an der Kölner Straße am Freitagabend gegen 22.55 Uhr an einer Straßenlaterne ein Plakat anbringen wollte, kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung mit einem 54 jährigen Halveraner. Was auch immer im Wortgefecht ursächlich war, wurde der 54-Jährige handgreiflich und schlug dem Plakatanbringer ins Gesicht. Die Polizei schrieb eine Anzeige wegen Körperverletzung, die Ermittlungen zum "Warum" dauern an.

