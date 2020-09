POL-RT: Mehrere zum Teil schwere Verkehrsunfälle, Einbruch in Firma

Polizeipräsidium Reutlingen

Esslingen (ES): Verkehrsbehinderungen nach Auffahrunfall

Ein Auffahrunfall auf der B 10 hat am Dienstag zu erheblichen Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr geführt. Ein 51-Jähriger war kurz vor sieben Uhr mit seinem Opel Corsa in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs und erkannte auf Höhe der Vogelsangbrücke zu spät, dass ein vorausfahrender, 31-Jähriger mit seinem Mercedes GLK verkehrsbedingt abbremsen musste. Bei dem anschließenden Aufprall blieben glücklicherweise beide Fahrer unverletzt. Der Corsa, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstanden war, musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 7.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt, was zu einem kilometerlangen Rückstau führte. (sm)

Frickenhausen (ES): In Firma eingebrochen

In der Nacht zum Dienstag ist in eine Firma in der Straße Im Geiselrain in Frickenhausen eingebrochen worden. Über ein auf der Gebäuderückseite befindliches, aufgehebeltes Fenster gelangte der Einbrecher in der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 7.50 Uhr ins Innere. Dort brach er weitere Türen und Möbel zum Teil gewaltsam auf. Der Täter erbeutete mehrere hundert Euro Bargeld. Mit Unterstützung von Kriminaltechnikern hat der Polizeiposten Neuffen die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Ofterdingen (TÜ): Schadensträchtiger Auffahrunfall auf der B 27

Ein Schaden in Höhe von etwa 14.000 Euro ist bei einem Auffahrunfall am Dienstagmittag auf der B 27 entstanden. Ein 25-Jähriger befuhr mit einem Hyundai kurz vor 14 Uhr im Stop-and-go-Verkehr die Bundesstraße in Richtung Ofterdingen. Infolge zu geringem Abstand krachte er mit seinem Wagen auf Höhe des Stadtteils Weiherrain ins Heck eines Ford S-Max eines 46 Jahre alten Mannes, der verkehrsbedingt abbremsen musste. Das Auto des Unfallverursachers war im Anschluss nicht mehr fahrbereit. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr durch Polizeibeamte geregelt werden. Hierbei kam zu geringen Verkehrsbehinderungen in beide Fahrtrichtungen. (ms)

Rangendingen (ZAK): In die Leitplanken geprallt

Mit einem Rettungshubschrauber musste ein Autofahrer nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag in eine Klinik geflogen werden. Der 56-Jährige war um 12.30 Uhr mit seinem VW Golf auf der L 410 von Rangendingen herkommend in Richtung Hechingen unterwegs. Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache kam der Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Wagen in die Leitplanken. Ersthelfer befreiten den Verunglückten aus seinem Fahrzeug und leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte und des Notarztes Erste Hilfe. Im Anschluss wurde der 56-Jährige in die Klinik geflogen. Der Golf musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt knapp 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Versorgung des Verletzten musste die L 410 zeitweise komplett gesperrt werden. (ms)

Balingen (ZAK): Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich um die Mittagszeit in der Ausfahrt der B 27 an der Anschlussstelle Balingen-Süd ereignet. Kurz vor zwölf Uhr verließ ein 74-Jähriger mit seinem Toyota die Bundesstraße von Endingen herkommend in Richtung Innenstadt. Im Anschluss an die dortige Rechtskurve kam der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Er durchfuhr ein Wiesengrundstück und prallte mit seinem Wagen gegen einen Wegweiser, der komplett aus dem Boden gerissen wurde. Im weiteren Verlauf fuhr der Senior ohne zu bremsen weiter durch die Wiese und kam auf die Abbiegespur in Richtung Industriegebiet. Diese überquerte er und schanzte anschließend über die Verkehrsinsel der Kreuzung Auf Stetten/Schillerstraße. Danach krachte der Fahrer mit seinem Pkw gegen eine Mauer bei einem Schnellrestaurant, überfuhr einen Ampelmast und blieb letztendlich auf der Schillerstraße stehen. Der Fahrer und seine 72 Jahre alte Beifahrerin zogen sich schwere Verletzungen zu und mussten nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle mit Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden. Der Toyota musste abgeschleppt werden. Zur Unterstützung war die Feuerwehr mit 15 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen an die Unfallstelle ausgerückt. Mitarbeiter des örtlichen Bauhofs kamen mit einer Kehrmaschine zur Straßenreinigung vor Ort. Der Schaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Kreuzung gesperrt und der Verkehr durch Polizeibeamte und Einsatzkräfte der Feuerwehr geregelt werden. (ms)

