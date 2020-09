Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch; Verkehrsunfälle; Nach Pöbeleien und Sachbeschädigung in Gewahrsam genommen; Küchenbrand

Reutlingen (ots)

Einbrecher unterwegs

In eine Firma in der Gustav-Wagner-Straße ist in der Nacht zum Dienstag eingebrochen worden. Über ein Fenster gelangte der unbekannte Täter in der Zeit von 17 Uhr bis 6.45 Uhr in das Firmengebäude. In mehreren Büros durchsuchte der Einbrecher Schubladen und Schränke, die zum Teil gewaltsam geöffnet wurden, und ließ Bargeld mitgehen. Der angerichtete Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Reutlingen hat mit Unterstützung von Kriminaltechnikern, die zur Spurensicherung vor Ort waren, die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Sonnenbühl (RT): Mit Fahrzeug überschlagen

Leichte Verletzungen hat ein Pkw-Lenker beim Überschlag mit seinem Fahrzeug am Dienstagmorgen auf der L 382 erlitten. Der 20-Jährige befuhr mit einem Hyundai gegen sieben Uhr die Landesstraße von Undingen kommend in Richtung Erpfingen. Im Bereich einer scharfen Rechtskurve kam der junge Mann infolge eines Fahrfehlers ins Schleudern und nach links von der Fahrbahn ab. Im Anschluss überschlug sich der Wagen und blieb auf den Rädern stehen. Der 20-Jährige benötigte keinen Rettungsdienst. Das Auto wurde abgeschleppt. Der Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Zusammenstoß zwischen Klein-Lkw und Radfahrerin

Leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin bei einem Zusammenstoß mit einem Klein-Lkw am Montagmittag in Leinfelden erlitten. Ein 25-Jähriger war um 13.50 Uhr mit einem 3,5 Tonner auf der Stuttgarter Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Beim Rechtsabbiegen in die Lilienstraße übersah er eine 41-jährige Radfahrerin, die verbotswidrig auf dem Gehweg unterwegs war. Die Frau prallte mit ihrem Damenrad gegen die rechte Seite des Lastwagens und stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Verletzte und brachte sie zur Behandlung in eine Klinik. Es war geringer Sachschaden entstanden. (ms)

Reichenbach (ES): Betrunken Unfall verursacht und davongefahren

Ein betrunkener Autofahrer hat am Montagnachmittag einen Unfall verursacht und ist im Anschluss davongefahren. Der 45-Jährige befuhr mit seinem Mercedes kurz vor 15 Uhr die Weinbergstraße. Beim Vorbeifahren an einem am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug prallte er frontal gegen den entgegenkommenden Mercedes eines 72 Jahre alten Mannes. Im Anschluss wollten die beiden Fahrer ihre Fahrzeuge zur Seite fahren. Der 45-Jährige blieb hierbei mit seiner B-Klasse am Smart einer 59-Jährigen hängen. Ohne sich um die beschädigten Fahrzeuge zu kümmern, wendete der Unfallverursacher und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Ortsmitte davon. Er konnte kurze Zeit später an der Halteranschrift angetroffen werden. Der Fahrer stand erheblich unter alkoholischer Beeinflussung. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein aushändigen. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf 14.000 Euro geschätzt. (ms)

Nürtingen (ES): Nach Pöbeleien und Sachbeschädigung in Gewahrsam genommen (Zeugenaufruf)

Unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Sachbeschädigung und Beleidigung ermittelt das Polizeirevier Nürtingen gegen einen 37-Jährigen, der am Montagnachmittag in Gewahrsam genommen werden musste. Gegen 18.50 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass der Mann im Eingangsbereich einer Gaststätte in der Neuffener Straße Personen belästigt hatte. Bei seinem weiteren Weg durch die Kapellen-/Eugenstraße schlug er den derzeitigen Erkenntnissen zufolge den Außenspiegel eines geparkten VW ab. Durch eine Streifenwagenbesetzung konnte der 37-Jährige in der Nähe des Amtsgerichts in der Neuffener Straße mit heruntergelassener Hose um sich schreiend angetroffen und kontrolliert werden. Dabei griff der unter dem Einfluss berauschender Mittel stehende Mann die Polizisten an, wodurch eine Polizeibeamtin leicht verletzt wurde. Auf dem Weg in die Gewahrsamseinrichtung, wo der Beschuldigte die Nacht verbringen musste, beleidigte er die eingesetzten Polizisten mit nicht zitierfähigen Worten. Zeugen oder mögliche Geschädigte, die von dem Verdächtigen angegangen wurden oder einen Schaden an ihrem Pkw zu beklagen haben, werden gebeten, sich unter 07022/92240 beim Polizeirevier Nürtingen zu melden. (sm)

Rottenburg (TÜ): Küchenbrand in Mehrfamilienhaus

Zu einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus ist es am Montagnachmittag im Stadtteil Kiebingen gekommen. Eine 35-Jährige wollte gegen 15.30 Uhr in einer Pfanne mit Fett Essen zubereiten. Hierbei verließ sie kurzzeitig die Küche. In dieser Zeit entzündete sich das Fett und fing zu brennen an. Fatalerweise wollte die Frau den Brand mit Wasser löschen, so dass es zu einer Stichflamme kam und zwei Küchenschränke leicht beschädigt wurden. Zur Brandbekämpfung rückte die Feuerwehr mit 35 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen aus. Vorsorglich kam der Rettungsdienst ebenfalls vor Ort. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. (ms)

Dettenhausen (TÜ): Bei Starkregen von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt

Bei erheblichem Starkregen ist der Lenker eines Kleintransporters am Montagnachmittag von der L 1208 abgekommen und anschließend umgekippt. Der 59-Jährige befuhr um 16.15 Uhr mit einem Sprinter die Landesstraße von Bebenhausen herkommend in Richtung Dettenhausen. In einer langgezogenen Rechtskurve verlor er vermutlich aufgrund nicht an die Witterungsverhältnisse angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend kippte der Transporter zur Seite und rutschte auf einen angrenzenden Parkplatz. Hierbei beschädigte er zwei Verkehrszeichen. Der Fahrer wurde vorsorglich vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Da an dem Sprinter Betriebsstoffe ausgelaufen waren, war die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. Das Fahrzeug musste von einem Abschleppwagen geborgen werden. Der Schaden beläuft sich auf zirka 20.000 Euro. (ms)

Hechingen (ZAK): Vorfahrt missachtet

Eine Schwerverletzte und zwei Totalschäden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend an der Kreuzung Bisinger Straße/ K 7108 ereignet hat. Kurz vor 21.30 Uhr war eine 22-jährige Lenkerin eines VW Golf auf der Bisinger Straße in Richtung K 7108 unterwegs. An der dortigen Kreuzung missachtete sie die Vorfahrt eines von links kommenden VW Golf einer 25-Jährigen. Durch die anschließende Kollision wurde die 22-Jährige schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Die 25-Jährige blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. An den Fahrzeugen war Sachschaden in Höhe von etwa 21.000 Euro entstanden. Beide mussten abgeschleppt werden. (rn)

Hechingen (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen

In einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und dabei zum Glück unverletzt geblieben ist ein 18-Jähriger am Montagabend. Der junge Mann befuhr gegen 20.50 Uhr die K 7164 in Richtung Weilheim. In einer scharfen Rechtskurve verlor er die Kontrolle über seinen Dacia Logan und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Im dortigen Gefälle überschlug sich der Wagen und kam anschließend in einer Wiese zum Stehen. Der am Fahrzeug entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 7.000 Euro. Der Flurschaden kann noch nicht beziffert werden. Der nicht mehr fahrbereite Dacia soll im Laufe des Dienstags abgeschleppt werden. (rn)

