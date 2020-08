Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Einbrüche, Garagenbrand, Rabiate Nachtschwärmer, Saschbeschädigungen an Fahrzeugen, Zeugenaufrufe

Reutlingen (ots)

Reutlingen (RT): Motorradfahrer übersehen

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und Motorrad ist es am Samstag gegen 13.15 Uhr auf der Landestraße 384 gekommen. Die 58-jährige Unfallverursacherin wollte mit ihrem Audi A3 von der Ferdinand-Lassalle-Straße nach links auf die L 384 in Fahrtrichtung Reutlingen einbiegen. Hierbei übersah sie einen auf der L 384 in Fahrrichtung Ohmenhausen fahrenden 28-jährigen Yamaha-Lenker. Dieser kollidierte frontal mit dem Pkw und stürzte. Hierdurch zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 12.000 Euro. Zur Reinigung der Fahrbahn wurde aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe eine Kehrmaschine der Technischen Betriebsdienste Reutlingen eingesetzt.

Engstingen (RT): Beim Überholen andere Verkehrsteilnehmer gefährdet (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Pfullingen sucht unter der Telefonnummer 07121/9918-0 nach weiteren Zeugen bzw. Geschädigten, die am Freitagnachmittag durch die Fahrweise des Lenkers eines Mercedes-Benz Sprinter auf der Bundesstraße 312 gefährdet worden sind. Der Lenker eines weißen Sprinters befuhr gegen 16.20 Uhr die B 312 von Bernloch in Richtung Engstingen und überholte kurz nach einem Waldstück, trotz Überholverbot, einen ihm vorausfahrenden Mercedes Benz Citan. Aufgrund des herannahenden Gegenverkehrs und zur Verhinderung einer drohenden Kollision musste der Lenker des Citans sein Fahrzeug stark abbremsen und nach rechts an den Fahrbahnrand lenken, um so dem Lenker des Sprinters ein Einscheren zu ermöglichen. Direkt im Anschluss daran überholte der zwischenzeitlich ermittelte Lenker des Sprinters noch ordnungsgemäß zwei Wohnmobile und einen BMW.

Grafenberg (RT): Mehrere Fahrzeuge mutwillig beschädigt

Im Verlauf des Samstagabends sind durch bislang unbekannte Täter in der Kohlberger Straße mehrere Pkw beschädigt worden. Die unbekannten Täter zerstachen, vermutlich mit einem Messer, an insgesamt vier auf dem Parkplatz der Freiwilligen Feuerwehr abgestellten Pkw jeweils einen Reifen. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Gomadingen (RT): Geschädigte nach gefährlichem Überholmanöver gesucht (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt das Polizeirevier Münsingen gegen einen Fahrer eines VW Multivan, der am Freitagvormittag auf der Landesstraße 230 zwischen Gomadingen und Kohlstetten in äußerst gefährlicher Weise versuchte einen BMW zu überholen. Der Lenker des VW-Multivan befuhr gegen 11.30 Uhr die L 230 in Fahrtrichtung Kohlstetten und scherte in einem unübersichtlichen Kurvenbereich zum Überholen des ihm vorausfahrenden BMW auf den Gegenfahrstreifen aus. Als er sich auf Höhe des BMW befand, kam ihm ein bislang unbekannter Pkw entgegen. Um eine Kollision zu verhindern, mussten sowohl der 60-Jährige BMW-Lenker, als auch der entgegenkommende Pkw nach rechts in den Grünstreifen ausweichen. Der Fahrer des VW Multivan brach nachfolgend seinen Überholvorgang ab und ordnete sich wieder hinter dem BMW ein. Das Polizeirevier Münsingen, Telefon 07381/93640, sucht nun nach Zeugen und insbesondere auch nach dem bislang unbekannten Fahrer des entgegenkommenden Pkw, der durch die Fahrweise des VW Multivan gefährdet wurde.

Plochingen (ES): Pkw streift Fußgänger

Am Samstagnachmittag ist es in der Esslinger Straße zu einem Streifvorgang zwischen einem Pkw und einem Fußgänger gekommen, bei welchem dieser sich leicht verletzte. Eine 80-jährige Toyota-Lenkerin befuhr gegen 16.50 Uhr die Esslinger Straße von der Straße "Am Fischbrunnen" kommend in Richtung Stadthalle. Kurz nach der Einmündung der Bergstraße übersah diese einen aus ihrer Sicht von links nach rechts den dortigen Fußgängerweg überquerenden 27-Jährigen und streifte diesen mit ihrer linken Fahrzeugseite. Der 27-Jährige kam daraufhin zu Sturz und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik verbracht. An dem Pkw der Unfallverursacherin entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

Leinfelden-Echterdingen (ES): In Gaststätte eingebrochen

Über ein eingeworfenes Fenster hat sich ein bislang unbekannter Täter in der Nacht zum Samstag Zugang zu einer Gaststätte im Randweg verschafft. Der Einbrecher durchsuchte sämtliche Räume im Gebäude und entwendete neben Bargeld auch ein Tablet. Der entstandene Sachschaden am Objekt lässt sich derzeit noch nicht beziffern, dürfte jedoch mehrere hundert Euro betragen. Zur Spurensicherung kamen Spezialisten der Kriminalpolizei vor Ort, die Ermittlungen zum Täter wurden durch das Polizeirevier Filderstadt aufgenommen.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Baucontainer aufgebrochen

Baugeräte im Wert von mehreren tausend Euro sind vom Gelände einer Baustelle in Unteraichen entwendet worden. In der Zeit von Freitag auf Samstag brach ein bislang unbekannter Täter mehrere Container auf und entwendete aus diesen Elektro-Werkzeuge. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Tübingen (TÜ): Brand in einer Garage

Ein unachtsam abgestellter Gasgrill dürfte ersten Erkenntnissen zufolge die Ursache für den Brand einer Garage am Samstagmittag in der Eugenstraße gewesen sein. Gegen 12.30 Uhr wurde der Rettungsleitstelle starker Rauch aus einer Garage mitgeteilt, weshalb die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften ausrückte. Noch bevor die Feuerwehr am Einsatzort eintraf war das Feuer durch den Eigentümer und einen Nachbarn mit eigenen Mitteln gelöscht worden. An der Garage und deren Inventar entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Balingen (ZAK): Fahrzeuge zerkratzt (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Balingen sucht Zeugen zu mehreren Sachbeschädigungen an Pkw, die sich am Samstagvormittag in der Straße "Auf Schmiden" in Balingen ereignet haben. Ein oder mehrere unbekannte Täter beschädigten zwischen 8.30 Uhr und 9.30 Uhr mittels eines spitzen Gegenstandes drei im Bereich der Gebäude 120 bis 152 geparkte Pkw, indem sie deren Lack über eine komplette Fahrzeugseite bis auf die Grundierung zerkratzen. Hierbei entstand ersten Schätzungen nach ein Schaden in Höhe von circa 6.000 Euro. Das Polizeirevier Balingen bittet unter der Telefonnummer 07433/2640 um Zeugenhinweise.

Balingen (ZAK): Rabiate Nachtschwärmer unterwegs

Einen größeren Polizeieinsatz hat das ungebührende Verhalten von Nachtschwärmern am Samstagabend in der Balinger Innenstadt verursacht. Der Polizei wurde eine etwa 50-köpfige Personengruppe gemeldet, welche durch übermäßigen Alkoholkonsum, Zerschlagen von Flaschen und lautem Gegröle die Bevölkerung verunsicherte. Nachdem mehrere Streifenwagenbesatzungen vor Ort eintrafen, entfernten sich die Gruppenmitglieder in unterschiedliche Richtungen. Die angetroffenen Personen wurden durch die Polizei kontrolliert, zu weiteren Ordnungsstörungen kam es daraufhin nicht mehr.

Balingen (ZAK): Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten

Am Samstagmorgen ist es auf der Bundesstraße 27 bei Balingen-Engstlatt zu einem Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten gekommen. Gegen 05.30 Uhr befuhr ein 22-Jähriger die B 27 in Fahrtrichtung Balingen, als er mit seinem Fiat aus bislang ungeklärter Ursache mehrfach in die Leitplanken krachte. Sein 20-jähriger Beifahrer und er zogen sich hierbei so schwere Verletzungen zu, dass sie zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht wurden. Bei dem 22-jährigen Fahrer ergaben sich während der Unfallaufnahme Anhaltspunkte auf Alkoholeinfluss, weshalb ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren tausend Euro, der nicht mehr fahrbereite Fiat musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und zur Reinigung der Fahrbahn durch eine Spezialfirma war die B 27 in Fahrtrichtung Balingen bis gegen 10.30 Uhr voll gesperrt.

