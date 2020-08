Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Pkw-Diebstahl in Haft (Denkendorf)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart, der Staatsanwaltschaft Dresden und des Polizeipräsidiums Reutlingen:

Denkendorf (ES): Nur wenige Stunden nach dem Diebstahl eines hochwertigen Pkw in Denkendorf haben Fahndungskräfte der Bundespolizei und der sächsischen Landespolizei das Fahrzeug am Donnerstagvormittag auf der BAB 4 im Bereich des Autobahnkreuzes Nossen angehalten und den 21-jährigen Fahrer vorläufig festgenommen.

In der Nacht zum Donnerstag war ein in der Rosenstraße in Denkendorf verschlossen im Freien abgestellter und mit dem Keyless Go-System ausgestatteter Mercedes GLC 350 D entwendet worden. Als der Besitzer am Morgen, gegen sieben Uhr, den Diebstahl bemerkte, alarmierte er die Polizei, die eine sofortige Fahndung nach dem Wagen einleitete. Kurz vor 9.30 Uhr stellten Fahndungskräfte den zweieinhalb Jahre alten Wagen, an dem die Täter andere Kennzeichen angebracht hatten, im Bereich des Autobahndreiecks Nossen in Fahrtrichtung Dresden fahrend fest und stoppten ihn. Der Fahrer wurde festgenommen.

Aufgrund des Ergreifungsortes des Beschuldigten im Bezirk der Staatsanwaltschaft Dresden wurde der 21-jährige, polnische Staatsbürger im Laufe des Freitags dem Haftrichter beim Amtsgericht Dresden vorgeführt, der gegen den Beschuldigten die Untersuchungshaft anordnete. Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen den 21-Jährigen und mögliche Komplizen wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls dauern weiter an. (ak)

